Pour avoir apporté son soutien aux manifestations étudiantes déclenchées par un accident mortel dans une gare, qui avait coûté la vie à seize personnes en novembre 2024, Novak Djokovic s’est mis à dos le président serbe Aleksandar Vucic.
Installé depuis plusieurs mois à Athènes, en Grèce, avec sa famille, l’homme 24 titres du Grand Chelem aurait toutefois échangé avec le chef d’État serbe. Ce dernier a d’ailleurs tout récemment évoqué le cas Djokovic à la télévision nationale. Des propos relayés par Sportklub :
« Chacun a le droit à ses propres convictions politiques. Je soutiens Djokovic sportivement de tout mon cœur, ainsi que tous ceux qui portent le drapeau tricolore serbe. Il a montré quelque chose d’incroyable durant tellement d’années et contre Sinner, il a encore prouvé qu’il était le plus grand dans un sport difficile et exigeant. C’est bien plus qu’un simple message de félicitations : il représente dignement son pays et le fait rayonner. Je lui ai dit ce que je pensais, mais maintenant je le dirais d’une manière plus dure, non pas à lui, mais face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne changerai pas d’avis sous l’influence d’aucune star du sport, du cinéma ou du divertissement. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 08:53