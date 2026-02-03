Pour avoir apporté son soutien aux mani­fes­ta­tions étudiantes déclen­chées par un acci­dent mortel dans une gare, qui avait coûté la vie à seize personnes en novembre 2024, Novak Djokovic s’est mis à dos le président serbe Aleksandar Vucic.

Installé depuis plusieurs mois à Athènes, en Grèce, avec sa famille, l’homme 24 titres du Grand Chelem aurait toute­fois échangé avec le chef d’État serbe. Ce dernier a d’ailleurs tout récem­ment évoqué le cas Djokovic à la télé­vi­sion natio­nale. Des propos relayés par Sportklub :

« Chacun a le droit à ses propres convic­tions poli­tiques. Je soutiens Djokovic spor­ti­ve­ment de tout mon cœur, ainsi que tous ceux qui portent le drapeau trico­lore serbe. Il a montré quelque chose d’in­croyable durant telle­ment d’an­nées et contre Sinner, il a encore prouvé qu’il était le plus grand dans un sport diffi­cile et exigeant. C’est bien plus qu’un simple message de féli­ci­ta­tions : il repré­sente digne­ment son pays et le fait rayonner. Je lui ai dit ce que je pensais, mais main­te­nant je le dirais d’une manière plus dure, non pas à lui, mais face à la situa­tion dans laquelle nous nous trou­vons. Je ne chan­gerai pas d’avis sous l’in­fluence d’au­cune star du sport, du cinéma ou du divertissement. »