Selon les infor­ma­tions de TMZ Sports, l’une des raquettes utili­sées par Roger Federer lors de sa finale perdue contre Rafael Nadal à Roland‐Garros en 2011 a été mise aux enchères. L’Espagnol s’était imposé en quatre sets : 7–5, 7–6(3), 5–7, 6–1.

Si l’objet collector, signé sur le manche par le Suisse en personne, et dispo­nible sur le site Goldin Auctions, a été estimé à 55 000 dollars, la dernière offre atteint pour le moment les 18 000 dollars.

🇨🇭 YOU can buy Roger Federer’s match‐used racket from the 2011 Roland Garros final against Rafael Nadal…for $55,000 😜



💰 The racket is up for auction, with the current bid sitting at a reaso­nable $18,000 – esti­mated to sell for $55K



🗣️ https://t.co/9PYj4ihSup pic.twitter.com/JBscTKrVXw