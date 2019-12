L’ATP a d’ores et déjà annnoncé qu’elle allait augmenter de 13 % le prize money pour la saison 2020 sur l’ensemble des tournois détenus par cette association. Pour être plus précis, l’Association des joueurs de tennis professionnel va distribuer plus de 158,7 millions de dollars (soit 121,49 millions d’euros). A noter que ces montants n’inclus pas les tournois du Grand Chelem qui sont organisés par l’ITF.