On sait qu’il ne faut pas « chatouiller » le Croate surtout quand on se permet de remettre en cause ses compé­tences alors même que son palmarès en tant que joueur et coach est assez unique.

On peut aussi comprendre qu’il ait été blessé par les propos de Patrick Mouratoglou d’au­tant qu’ils ont été émis sur les réseaux et que le coach trico­lore a une commu­nauté assez énorme.

Mais les « menaces » de Goran concer­nant certaines révé­la­tions qu’il pour­rait faire au sujet de Patrick ne sont pas correctes car c’est une forme de chan­tage que propose le Croate. En gros il dit : « Si tu conti­nues je vais dire la vérité te concernant »..

Or, Patrick n’a fait que « défendre » un joueur qu’il connait depuis son adoles­cence. Il a juste préciser que certaines infor­ma­tions devaient rester au sein d’un team plutôt qu’être dévoilé dans les médias, ce qui est clai­re­ment du bon sens.