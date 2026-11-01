Un peu moins d’un an après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit.

Et alors que les noms de Jannik Sinner, Rafael Jodar ou même Joao Fonseca ont long­temps été évoqués, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 va entraîner… Ben Shelton ! C’est en tout cas l’in­for­ma­tion du jour­na­liste du Times, Tom Kershaw, qui révèle que l’Espagnol accom­pa­gnera le père et coach du 4e joueur mondial, Bryan Shelton.

Une asso­cia­tion pour le moins exci­tante, qui pour­rait bel et bien permettre à l’Américain de progresser et de passer un cap.

‼️ ÚLTIMA HORA



Juan Carlos Ferrero entre­nará a Ben Shelton en 2027.



Salta la bomba 💣



Salto impor­tante de Ben en los banquillos y completa así su equipo junto a su padre.



Wow 😱😱😱😱😱😱😱 https://t.co/2vwIESTild pic.twitter.com/crpy0f16Qo — José Morón (@jmgmoron) November 1, 2026

L’officialisation est désor­mais attendue !