Un peu moins d’un an après sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit.
Et alors que les noms de Jannik Sinner, Rafael Jodar ou même Joao Fonseca ont longtemps été évoqués, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 va entraîner… Ben Shelton ! C’est en tout cas l’information du journaliste du Times, Tom Kershaw, qui révèle que l’Espagnol accompagnera le père et coach du 4e joueur mondial, Bryan Shelton.
Une association pour le moins excitante, qui pourrait bel et bien permettre à l’Américain de progresser et de passer un cap.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.