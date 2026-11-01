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Le prochain joueur de Juan Carlos Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz, est connu et c’est une grosse surprise !

Par
Baptiste Mulatier
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Un peu moins d’un an après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit. 

Et alors que les noms de Jannik Sinner, Rafael Jodar ou même Joao Fonseca ont long­temps été évoqués, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 va entraîner… Ben Shelton ! C’est en tout cas l’in­for­ma­tion du jour­na­liste du Times, Tom Kershaw, qui révèle que l’Espagnol accom­pa­gnera le père et coach du 4e joueur mondial, Bryan Shelton. 

Une asso­cia­tion pour le moins exci­tante, qui pour­rait bel et bien permettre à l’Américain de progresser et de passer un cap. 

L’officialisation est désor­mais attendue !

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 16:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland-Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.

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