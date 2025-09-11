Quelques jours après son titre à l’US Open, Carlos Alcaraz a mis à jour son calendrier pour la fin de saison 2025. Et force est de constater qu’il est assez chargé.
Alors qu’il s’envolera bien pour San Francisco dans quelques jours pour participer à la Laver Cup, l’Espagnol ne va pas chômer en enchaînant directement avec l’ATP 500 de Tokyo et le Masters 1000 de Shanghai avant une autre exhibition lucrative en Arabie Saoudite et la dernière ligne droite des tournois intérieurs européens (Masters 1000 de Paris et Masters de Turin).
Carlos’ upcoming schedule 🗓️:— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) September 11, 2025
🇺🇸Laver Cup (September 19–21)
🇯🇵ATP 500 Tokyo (September 22–30)
🇨🇳Shanghai Masters 1000 (October 1–12)
🇸🇦Six Kings (October 15–18)
🇫🇷Paris‐Bercy Masters 1000 (October 27 – November 2)
🇮🇹 Nitto ATP Finals (November 9–16)
🇺🇸 Exhibition NJ (Dec. 7) pic.twitter.com/AvpqnKy946
À noter que le numéro 1 mondial terminera l’année 2025 avec une ultime exhibition le 7 décembre dans le New‐Jersey, où il retrouvera notamment Emma Raducanu.
