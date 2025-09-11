Quelques jours après son titre à l’US Open, Carlos Alcaraz a mis à jour son calen­drier pour la fin de saison 2025. Et force est de constater qu’il est assez chargé.

Alors qu’il s’en­vo­lera bien pour San Francisco dans quelques jours pour parti­ciper à la Laver Cup, l’Espagnol ne va pas chômer en enchaî­nant direc­te­ment avec l’ATP 500 de Tokyo et le Masters 1000 de Shanghai avant une autre exhi­bi­tion lucra­tive en Arabie Saoudite et la dernière ligne droite des tour­nois inté­rieurs euro­péens (Masters 1000 de Paris et Masters de Turin).

À noter que le numéro 1 mondial termi­nera l’année 2025 avec une ultime exhi­bi­tion le 7 décembre dans le New‐Jersey, où il retrou­vera notam­ment Emma Raducanu.