Le Six Kings Slam de Riyad, exhi­bi­tion créée en 2024 par le fonds d’in­ves­tis­se­ment d’Arabie saou­dite, sera de retour du 21 au 24 octobre 2026.

Les deux premières éditions ont été rempor­tées par Jannik Sinner, qui a empoché un véri­table pactole à deux reprises. En effet, le prize money de cette exhi­bi­tion est colossal : pour seule­ment deux à trois matchs disputés, chaque parti­ci­pant repart avec plusieurs millions d’euros.

Retransmis dans le monde entier, notam­ment sur Netflix, l’évé­ne­ment a dévoilé son tableau pour cette édition 2026 :

Jannik Sinner. Carlos Alcaraz. Novak Djokovic. Alexander Zverev. Taylor Fritz. Alex de Minaur.



Six of the world’s best men’s tennis players. Three days of elite compe­ti­tion.



Six Kings Slam is LIVE only on Netflix, October 21–24. 🎾 #SixKingsSlam pic.twitter.com/R19LZXmACa — Netflix (@netflix) July 28, 2026

En effet, on y retrou­vera le gratin du tennis mondial, avec notam­ment la présence de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, tous trois habi­tués de cette exhibition.

Ils seront accom­pa­gnés d’Alexander Zverev, d’Alex de Minaur et de Taylor Fritz.

Un magni­fique plateau attend donc les spec­ta­teurs en Arabie saou­dite, qui accueillera égale­ment, pour la première fois de son histoire, un tournoi Masters 1000 sur son sol.