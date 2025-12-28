À l’aube de la saison 2026, Tennis Channel a demandé à ses analystes d’an­noncer quels joueurs ou joueuses pour­raient décro­cher leur premier Grand Chelem. Paul Annacone, ancien entraî­neur de Roger Federer (2010−2013), a plus que joué le jeu.

Pour lui, son protégé depuis 2018 Taylor Fritz pour­rait bien ouvrir son comp­teur en Majeur.

« Je mise sur mon compa­triote Taylor Fritz. L’Américain semble de plus en plus à l’aise au sommet, donc s’il reste en bonne santé, je le vois bien dans le cercle des vainqueurs ! »

Si le sixième joueur mondial fait preuve d’une grande régu­la­rité sur le circuit, diffi­cile de partager cette opinion, tant l’Américain a buté contre les cadors en 2025. Dans le dernier carré à Wimbledon, Carlos Alcaraz s’est inter­posé face au fina­liste de l’US Open 2024, quand Novak Djokovic en a fait de même à Flushing Meadows en quart de finale.