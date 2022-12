Ému, comme toute la famille du tennis, par la mort du célèbre entraî­neur Nick Bollettieri à l’âge de 91 ans, Patrick Mouratoglou, qui s’est parti­cu­liè­re­ment inspiré du parcours de l’Américain pour façonner le sien, lui a rendu un très bel hommage sur son compte Instagram.

« Nick, tu es une légende, tu êtes un pion­nier, tu es un vision­naire. Grâce à toi, j’ai rêvé d’avoir ma propre Académie de tennis, d’aider la jeune géné­ra­tion à se trouver en tant qu’a­dulte, de les préparer à la vie et de réaliser leurs rêves. Pour ceux qui ont eu la chance de te rencon­trer, ils peuvent témoi­gner que tu avais une énergie très unique et beau­coup de puis­sance en toi que tu étais capable de trans­mettre à tous les joueurs. Cela faisait de toi un être humain unique. Je suis très attristé par la perte de Nick Bollettieri. La famille du tennis a perdu quel­qu’un de très impor­tant aujourd’hui, quel­qu’un qui a fait grandir notre indus­trie et qui a ouvert des oppor­tu­nités pour les entraî­neurs et les joueurs. Nous nous souvien­drons de l’être humain très spécial que tu étais. Tu nous manqueras à tous. »

Une chose est certaine, Nick Bollettieri va manquer à beau­coup de monde…