S’il est le recordman du nombre de semaines en tant que numéro 1 mondial, Novak Djokovic n’est en revanche pas celui qui a passé le plus de temps dans le Top 10.

6e au clas­se­ment ATP ce lundi, le Serbe entame sa 1000e semaine au sein du Top 10. Un chiffre déjà excep­tionnel même si Andre Agassi (1019 semaines), Rafael Nadal (1029 semaines) et surtout Roger Federer (1165 semaines) font mieux dans ce domaine.

Il faudrait que Djokovic reste encore un peu plus de trois ans dans le Top 10 pour dépasser Federer. Il aurait alors 40 ans et demi.

