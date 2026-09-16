« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beau­coup de joueurs, parce que ça prend vrai­ment telle­ment de temps », râlait Karen Khachanov après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open.

Ben Shelton est allé dans le même sens après sa défaite en finale contre l’Allemand : « Il faudrait une règle qui limite le temps accordé pour le deuxième service. Le temps ne devrait pas être illi­mité. C’est pénible de rester assis là aussi long­temps en atten­dant que l’action suivante se déroule. »

Alexander Zverev a même agacé son légen­daire compa­triote, Boris Becker, dont les propos sont relayés par Eurosport Allemagne.

« Ce fait de tapoter sans cesse la balle lors du deuxième service, fran­che­ment. J’ai été agacé pendant que je commen­tais. Il faut de toute urgence modi­fier la règle concer­nant le temps dont dispose le joueur avant le deuxième service », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial après avoir encensé Zverev pour son sacre à l’US Open.