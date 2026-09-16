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Le reproche de Becker à Zverev après son sacre à l’US Open : « Franchement, cela m’a agacé »

Par
Baptiste Mulatier
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« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beau­coup de joueurs, parce que ça prend vrai­ment telle­ment de temps »râlait Karen Khachanov après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open. 

Ben Shelton est allé dans le même sens après sa défaite en finale contre l’Allemand : « Il faudrait une règle qui limite le temps accordé pour le deuxième service. Le temps ne devrait pas être illi­mité. C’est pénible de rester assis là aussi long­temps en atten­dant que l’action suivante se déroule. »

Alexander Zverev a même agacé son légen­daire compa­triote, Boris Becker, dont les propos sont relayés par Eurosport Allemagne.

« Ce fait de tapoter sans cesse la balle lors du deuxième service, fran­che­ment. J’ai été agacé pendant que je commen­tais. Il faut de toute urgence modi­fier la règle concer­nant le temps dont dispose le joueur avant le deuxième service », a lâché l’an­cien numéro 1 mondial après avoir encensé Zverev pour son sacre à l’US Open.

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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