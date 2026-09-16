« Sa façon de faire rebondir la balle avant ses services n’agace pas que moi, mais aussi beaucoup de joueurs, parce que ça prend vraiment tellement de temps », râlait Karen Khachanov après sa défaite contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’US Open.
Ben Shelton est allé dans le même sens après sa défaite en finale contre l’Allemand : « Il faudrait une règle qui limite le temps accordé pour le deuxième service. Le temps ne devrait pas être illimité. C’est pénible de rester assis là aussi longtemps en attendant que l’action suivante se déroule. »
Alexander Zverev a même agacé son légendaire compatriote, Boris Becker, dont les propos sont relayés par Eurosport Allemagne.
« Ce fait de tapoter sans cesse la balle lors du deuxième service, franchement. J’ai été agacé pendant que je commentais. Il faut de toute urgence modifier la règle concernant le temps dont dispose le joueur avant le deuxième service », a lâché l’ancien numéro 1 mondial après avoir encensé Zverev pour son sacre à l’US Open.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 12:06