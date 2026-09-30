Accueil ATP

Le retour de Jannik Sinner pour­rait être large­ment repoussé : « Une opéra­tion impli­que­rait un arrêt d’au moins 3 à 4 mois »

Par
Baptiste Mulatier
-
1443
Sinner wim 2025
sinner

Alors que Jannik Sinner n’a plus disputé le moindre match depuis son sacre à Wimbledon, le 12 juillet dernier, son état de santé suscite de nombreuses inter­ro­ga­tions. Le numéro 1 italien reste en effet très discret sur sa bles­sure au genou, au point que la presse trans­al­pine commence à s’in­quiéter de la suite de sa saison.

Interrogé par le quoti­dien Il Resto del Carlino, Stefano Zaffagnini, direc­teur de la Clinique ortho­pé­dique 2 de l’Institut Rizzoli de Bologne et expert reconnu en chirurgie du genou, a évoqué la nature possible de la bles­sure de l’Italien, mais aussi l’éven­tua­lité d’une opéra­tion, qui pour­rait avoir de lourdes consé­quences sur son calendrier.

Question : « L’entourage de Jannik a confirmé une inflam­ma­tion tendi­neuse extra‐articulaire. Quelle est votre opinion à ce sujet ? »

Stefano Zaffagnini : « Il pour­rait souf­frir d’une tendi­no­pa­thie rotu­lienne, un problème qui, pour un sportif de très haut niveau, peut provo­quer une douleur non négli­geable, ou en tout cas nuire à ses perfor­mances et à la qualité de ses coups. Si ça ne passe pas, il est possible qu’ils décident d’opérer. Il s’agit d’in­ci­sions sur le tendon pour stimuler l’ap­port sanguin et donc aussi la guérison. Ce n’est rien de parti­cu­liè­re­ment compliqué. Dix minutes suffisent, ainsi qu’une inci­sion d’à peine quatre centi­mètres, mais… Cela implique un arrêt d’au moins 3 à 4 mois, ce qui ferait manquer à Jannik la fin de la saison. Les prochaines semaines seront proba­ble­ment cruciales pour déter­miner si le genou est capable de guérir grâce aux trai­te­ments ou non. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥