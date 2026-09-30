Alors que Jannik Sinner n’a plus disputé le moindre match depuis son sacre à Wimbledon, le 12 juillet dernier, son état de santé suscite de nombreuses inter­ro­ga­tions. Le numéro 1 italien reste en effet très discret sur sa bles­sure au genou, au point que la presse trans­al­pine commence à s’in­quiéter de la suite de sa saison.

Interrogé par le quoti­dien Il Resto del Carlino, Stefano Zaffagnini, direc­teur de la Clinique ortho­pé­dique 2 de l’Institut Rizzoli de Bologne et expert reconnu en chirurgie du genou, a évoqué la nature possible de la bles­sure de l’Italien, mais aussi l’éven­tua­lité d’une opéra­tion, qui pour­rait avoir de lourdes consé­quences sur son calendrier.

Zaffagnini, diret­tore clinica orto­pe­dica Rizzoli Bologna, a @qn_carlino : “#Sinner potrebbe avere una tendi­no­patia della rotula, un problema che può essere molto fasti­dioso per un atleta.

Se non dovesse passare il dolore è possi­bile che ricorra alla chirurgia. Comporterebbe uno… pic.twitter.com/unA8V8nWzi — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) September 29, 2026

Question : « L’entourage de Jannik a confirmé une inflam­ma­tion tendi­neuse extra‐articulaire. Quelle est votre opinion à ce sujet ? »

Stefano Zaffagnini : « Il pour­rait souf­frir d’une tendi­no­pa­thie rotu­lienne, un problème qui, pour un sportif de très haut niveau, peut provo­quer une douleur non négli­geable, ou en tout cas nuire à ses perfor­mances et à la qualité de ses coups. Si ça ne passe pas, il est possible qu’ils décident d’opérer. Il s’agit d’in­ci­sions sur le tendon pour stimuler l’ap­port sanguin et donc aussi la guérison. Ce n’est rien de parti­cu­liè­re­ment compliqué. Dix minutes suffisent, ainsi qu’une inci­sion d’à peine quatre centi­mètres, mais… Cela implique un arrêt d’au moins 3 à 4 mois, ce qui ferait manquer à Jannik la fin de la saison. Les prochaines semaines seront proba­ble­ment cruciales pour déter­miner si le genou est capable de guérir grâce aux trai­te­ments ou non. »