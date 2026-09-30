Alors que Jannik Sinner n’a plus disputé le moindre match depuis son sacre à Wimbledon, le 12 juillet dernier, son état de santé suscite de nombreuses interrogations. Le numéro 1 italien reste en effet très discret sur sa blessure au genou, au point que la presse transalpine commence à s’inquiéter de la suite de sa saison.
Interrogé par le quotidien Il Resto del Carlino, Stefano Zaffagnini, directeur de la Clinique orthopédique 2 de l’Institut Rizzoli de Bologne et expert reconnu en chirurgie du genou, a évoqué la nature possible de la blessure de l’Italien, mais aussi l’éventualité d’une opération, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son calendrier.
Zaffagnini, direttore clinica ortopedica Rizzoli Bologna, a @qn_carlino : “#Sinner potrebbe avere una tendinopatia della rotula, un problema che può essere molto fastidioso per un atleta.— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) September 29, 2026
Se non dovesse passare il dolore è possibile che ricorra alla chirurgia. Comporterebbe uno… pic.twitter.com/unA8V8nWzi
Question : « L’entourage de Jannik a confirmé une inflammation tendineuse extra‐articulaire. Quelle est votre opinion à ce sujet ? »
Stefano Zaffagnini : « Il pourrait souffrir d’une tendinopathie rotulienne, un problème qui, pour un sportif de très haut niveau, peut provoquer une douleur non négligeable, ou en tout cas nuire à ses performances et à la qualité de ses coups. Si ça ne passe pas, il est possible qu’ils décident d’opérer. Il s’agit d’incisions sur le tendon pour stimuler l’apport sanguin et donc aussi la guérison. Ce n’est rien de particulièrement compliqué. Dix minutes suffisent, ainsi qu’une incision d’à peine quatre centimètres, mais… Cela implique un arrêt d’au moins 3 à 4 mois, ce qui ferait manquer à Jannik la fin de la saison. Les prochaines semaines seront probablement cruciales pour déterminer si le genou est capable de guérir grâce aux traitements ou non. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 12:22