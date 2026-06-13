Avant même le début de Roland Garros, Jannik Sinner avait bien précisé qu’il ne ferait rien entre le Grand Chelem parisien et Wimbledon. Après ses victoires d’affilée lors de la saison sur terre, il avait évoqué le fait de pouvoir se reposer afin de recharger les batteries.
À ce moment‐là, il ne pensait sûrement pas qu’il serait éliminé de Roland dès le deuxième tour.
Son annonce de participer à l’exhibition Giorgio Armani Tennis Classic (du 23 au 27 juin), aux côtés de joueurs tels que Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Karen Khachanov, Cameron Norrie, Casper Ruud ou Learner Tien, n’est donc pas surprenante.
C’est plutôt rassurant au sujet de son état physique et cela lui donnera quelques repères avant de défendre son titre à Wimbledon.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 09:40