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Le retour surprise de Jannik Sinner avant Wimbledon

Par
Laurent Trupiano
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Avant même le début de Roland Garros, Jannik Sinner avait bien précisé qu’il ne ferait rien entre le Grand Chelem pari­sien et Wimbledon. Après ses victoires d’af­filée lors de la saison sur terre, il avait évoqué le fait de pouvoir se reposer afin de recharger les batteries.

À ce moment‐là, il ne pensait sûre­ment pas qu’il serait éliminé de Roland dès le deuxième tour.

Son annonce de parti­ciper à l’ex­hi­bi­tion Giorgio Armani Tennis Classic (du 23 au 27 juin), aux côtés de joueurs tels que Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Karen Khachanov, Cameron Norrie, Casper Ruud ou Learner Tien, n’est donc pas surprenante.

C’est plutôt rassu­rant au sujet de son état physique et cela lui donnera quelques repères avant de défendre son titre à Wimbledon.

Publié le samedi 13 juin 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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