À l’oc­ca­sion de la « Grande Finale » de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, son exhi­bi­tion) à Londres, remportée par Jack Draper, Patrick Mouratoglou a dévoilé son rêve.

Un rêve un peu fou dans lequel il voudrait que son exhi­bi­tion soit orga­nisée une fois par mois en plus du circuit ATP. Rien que ça…

« Mon rêve est d’avoir l’UTS avec l’ATP, d’avoir un Tour tradi­tionnel, comme nous l’avons déjà, ce que je trouve beau et incroyable pour tous les fans de tennis tradi­tion­nels, et à côté, un autre Tour, l’UTS, dédié à amener de jeunes fans et de nouveaux fans à devenir des fans de tennis. Et je pense que si nous travaillons ensemble tout au long de l’année et que nous parve­nons à orga­niser au moins une compé­ti­tion par mois – ce serait l’idéal – alors je pense que nous pouvons faire un travail incroyable pour l’avenir du tennis et pour toute l’in­dus­trie », a déclaré l’en­traî­neur français.