AccueilATPLe scoop de Daniil Medvedev sur Gilles Cervara, son ancien entraîneur :...
ATP

Le scoop de Daniil Medvedev sur Gilles Cervara, son ancien entraî­neur : « Je sais déjà qui il va entraîner »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

4774

Présent ce week‐end à Saint‐Pétersbourg pour une exhi­bi­tion, Daniil Medvedev a évoqué sa rela­tion actuelle avec son ancien entrai­neur, le Français, Gilles Cervara. 

Le Russe en a aussi profité pour annoncer que celui‐ci allait bientôt revenir sur le circuit sans pour autant révélé l’iden­tité du joueur en question. 

« Je garde le contact avec mon ancien entraî­neur, mais ce ne sera plus quoti­dien. D’ailleurs, je sais déjà qui il va entraîner un nouveau joueur, car nous allons très proba­ble­ment nous entraîner avec lui pendant la pré‐saison. Nous nous rever­rons donc sur le circuit. »

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 11:50

Article précédent
Stéphane Robert, sur le phéno­mène Gaël Monfils : « Est‐ce qu’il devait jouer plus à l’éco­nomie et moins pour les autres, les fans, le public ? On peut se poser la question… »
Article suivant
Le monde du tennis est en deuil, une légende italienne s’est éteinte…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.