Présent ce week‐end à Saint‐Pétersbourg pour une exhibition, Daniil Medvedev a évoqué sa relation actuelle avec son ancien entraineur, le Français, Gilles Cervara.
Le Russe en a aussi profité pour annoncer que celui‐ci allait bientôt revenir sur le circuit sans pour autant révélé l’identité du joueur en question.
« Je garde le contact avec mon ancien entraîneur, mais ce ne sera plus quotidien. D’ailleurs, je sais déjà qui il va entraîner un nouveau joueur, car nous allons très probablement nous entraîner avec lui pendant la pré‐saison. Nous nous reverrons donc sur le circuit. »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 11:50