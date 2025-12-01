Présent ce week‐end à Saint‐Pétersbourg pour une exhi­bi­tion, Daniil Medvedev a évoqué sa rela­tion actuelle avec son ancien entrai­neur, le Français, Gilles Cervara.

Le Russe en a aussi profité pour annoncer que celui‐ci allait bientôt revenir sur le circuit sans pour autant révélé l’iden­tité du joueur en question.

« Je garde le contact avec mon ancien entraî­neur, mais ce ne sera plus quoti­dien. D’ailleurs, je sais déjà qui il va entraîner un nouveau joueur, car nous allons très proba­ble­ment nous entraîner avec lui pendant la pré‐saison. Nous nous rever­rons donc sur le circuit. »