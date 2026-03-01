Le premier Masters/WTA 1000 commence dans quelques jours à Indian Wells. Sur Tennis Channel, l’an­cien 11e joueur mondial Sam Querrey a répondu sans hésiter à la ques­tion suivante : « Quel cham­pion de l’Open d’Australie a le plus de chances de remporter Indian Wells : Carlos Alcaraz ou Elena Rybakina ? »

« Carlos Alcaraz. Son seul véri­table concur­rent est Sinner, et même cela est devenu plus incer­tain, car Alcaraz a consi­dé­ra­ble­ment amélioré son niveau en rempor­tant des titres à Melbourne et à Doha. Chez les femmes, Elena Rybakina joue vrai­ment très bien, mais le niveau est beau­coup plus élevé, donc c’est diffi­cile de la choisir plutôt que Carlos dans une bataille pour savoir qui a le plus de chances de gagner », a répondu l’Américain dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.

Battu en demi‐finales par Jack Draper l’an dernier, Carlos Alcaraz a déjà triomphé deux fois dans le désert cali­for­nien, en 2023 et 2024.