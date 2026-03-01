Le premier Masters/WTA 1000 commence dans quelques jours à Indian Wells. Sur Tennis Channel, l’ancien 11e joueur mondial Sam Querrey a répondu sans hésiter à la question suivante : « Quel champion de l’Open d’Australie a le plus de chances de remporter Indian Wells : Carlos Alcaraz ou Elena Rybakina ? »
« Carlos Alcaraz. Son seul véritable concurrent est Sinner, et même cela est devenu plus incertain, car Alcaraz a considérablement amélioré son niveau en remportant des titres à Melbourne et à Doha. Chez les femmes, Elena Rybakina joue vraiment très bien, mais le niveau est beaucoup plus élevé, donc c’est difficile de la choisir plutôt que Carlos dans une bataille pour savoir qui a le plus de chances de gagner », a répondu l’Américain dans des propos rapportés par The Tennis Gazette.
Battu en demi‐finales par Jack Draper l’an dernier, Carlos Alcaraz a déjà triomphé deux fois dans le désert californien, en 2023 et 2024.
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 11:42