Numéro 1 mondial, leader aussi un temps du conseil des joueurs, le Serbe Novak Djokovic toujours prêt sur les réseaux sociaux pour faire une bonne blague, ou une vidéo « buzzant », est totalement absent des débats depuis l’annonce de l’annulation d’Indian Wells.

Ce silence assourdissant pose question d’autant que les joueurs ont été mis devant le fait accompli et que certains ont moyennement apprécié la méthode, sans remettre en cause la décision des organisateurs du tournoi.

Alors que la situation est alarmante en ce qui concerne la suite du calendrier, on attendait de la part du Serbe, capable de monter au créneau concernant par exemple le prize money, un peu plus de verve alors même qu‘il va falloir prendre des décisions qui auront des conséquences importantes d’un point de vue sportive et économique pour la planète tennis.