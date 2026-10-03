Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).

S’il a exprimé sa décep­tion, le numéro 1 mondial n’a toujours pas donné d’in­for­ma­tions sur l’évo­lu­tion de sa bles­sure au genou.

Alors que le mystère grandit, et que l’in­quié­tude grimpe dans le même temps, le silence de l’Italien commence à frus­trer les fans et obser­va­teurs de l’autre côté des Alpes.

« Pour moi, si Jannik ne se rend pas non plus en Arabie Saoudite (pour l’ex­hi­bi­tion 6 Kings Slam, du 21 au 24 octobre), alors 2026, c’est fini. Et je suis surtout d’ac­cord sur une chose : le manque de commu­ni­ca­tion de Sinner a fini par lasser. Il n’a pas à nous tenir au courant de chacun de ses faits et gestes, bien sûr, mais il faudrait tout de même un peu plus d’in­for­ma­tions. Notamment pour éviter les spécu­la­tions », a notam­ment écrit Guido Olivares, suiveur au quoti­dien de Jannik Sinner.

Concordo in toto con il grande Antonio. Pure per me se non dovesse andare neanche in Arabia Saudita allora il 2026 è finito.



E concordo soprat­tutto sulla seconda parte : la non comu­ni­ca­zione di Sinner ha stan­cato.

Non deve infor­mare di ogni mossa che fa, ci manche­rebbe, ma ci… https://t.co/A82eaEvhoa — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 3, 2026

Pour rappel, le joueur de 25 ans aurait aurait tout récem­ment rendu visite à Lyon au chirur­gien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécia­liste des opéra­tions du genou. En cas d’opération, Jannik Sinner devrait sans doute mettre un terme à sa saison.