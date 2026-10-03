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Le silence de Jannik Sinner commence à agacer : « Il devrait donner un peu plus d’informations pour éviter les spéculations »

Par
Baptiste Mulatier
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre). 

S’il a exprimé sa décep­tion, le numéro 1 mondial n’a toujours pas donné d’in­for­ma­tions sur l’évo­lu­tion de sa bles­sure au genou. 

Alors que le mystère grandit, et que l’in­quié­tude grimpe dans le même temps, le silence de l’Italien commence à frus­trer les fans et obser­va­teurs de l’autre côté des Alpes. 

« Pour moi, si Jannik ne se rend pas non plus en Arabie Saoudite (pour l’ex­hi­bi­tion 6 Kings Slam, du 21 au 24 octobre), alors 2026, c’est fini. Et je suis surtout d’ac­cord sur une chose : le manque de commu­ni­ca­tion de Sinner a fini par lasser. Il n’a pas à nous tenir au courant de chacun de ses faits et gestes, bien sûr, mais il faudrait tout de même un peu plus d’in­for­ma­tions. Notamment pour éviter les spécu­la­tions », a notam­ment écrit Guido Olivares, suiveur au quoti­dien de Jannik Sinner. 

Pour rappel, le joueur de 25 ans aurait aurait tout récem­ment rendu visite à Lyon au chirur­gien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécia­liste des opéra­tions du genou. En cas d’opération, Jannik Sinner devrait sans doute mettre un terme à sa saison. 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 15:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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