Absent depuis son sacre à Wimbledon 12 juillet dernier, le numéro 1 mondial a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai (7 au 18 octobre).
S’il a exprimé sa déception, le numéro 1 mondial n’a toujours pas donné d’informations sur l’évolution de sa blessure au genou.
Alors que le mystère grandit, et que l’inquiétude grimpe dans le même temps, le silence de l’Italien commence à frustrer les fans et observateurs de l’autre côté des Alpes.
« Pour moi, si Jannik ne se rend pas non plus en Arabie Saoudite (pour l’exhibition 6 Kings Slam, du 21 au 24 octobre), alors 2026, c’est fini. Et je suis surtout d’accord sur une chose : le manque de communication de Sinner a fini par lasser. Il n’a pas à nous tenir au courant de chacun de ses faits et gestes, bien sûr, mais il faudrait tout de même un peu plus d’informations. Notamment pour éviter les spéculations », a notamment écrit Guido Olivares, suiveur au quotidien de Jannik Sinner.
Concordo in toto con il grande Antonio. Pure per me se non dovesse andare neanche in Arabia Saudita allora il 2026 è finito.— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 3, 2026
E concordo soprattutto sulla seconda parte : la non comunicazione di Sinner ha stancato.
Non deve informare di ogni mossa che fa, ci mancherebbe, ma ci… https://t.co/A82eaEvhoa
Pour rappel, le joueur de 25 ans aurait aurait tout récemment rendu visite à Lyon au chirurgien Bertrand Sonnery‐Cottet, spécialiste des opérations du genou. En cas d’opération, Jannik Sinner devrait sans doute mettre un terme à sa saison.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 15:34