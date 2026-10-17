En acceptant une invitation de l’ATP 500 de Bâle (26 octobre au 1er novembre), qui se déroulera juste avant le Masters 1000 de Paris (2 au 8 novembre), Novak Djokovic confirme son intention de se qualifier pour les Finales ATP (15 au 22 novembre à Turin).
Et le média serbe Sportklub, par l’intermédiaire de son journaliste Vojin Velickovic, souligne que le Serbe de 39 ans se sent enfin en forme physiquement.
« La décision du meilleur joueur de tennis de tous les temps de demander une invitation à Bâle, puis de jouer à Paris et d’augmenter ainsi ses chances de se qualifier pour le Masters de Turin, est très encourageante à tous points de vue. Le simple fait que Novak se soit inscrit pour participer à un tournoi dans la ville natale de Roger Federer laisse penser qu’il a probablement résolu une bonne partie, voire la totalité, des problèmes dont il se plaignait cette année. Le champion serbe a déclaré à presque chaque compétition souffrir de problèmes physiques, ce qui explique pourquoi il n’a pas disputé deux tournois consécutifs jusqu’à présent et a annulé à plusieurs reprises les tournois auxquels il était inscrit. Il est incroyable de constater que la dernière fois que Nole, avant de jouer à Pékin et à Shanghai consécutivement, a participé à des tournois sans interruption, remonte à 17 mois, lorsqu’il a joué à Genève et à Roland‐Garros. La décision d’intensifier la compétition est donc un signe qu’il a résolu, ou est en bonne voie de résoudre, ce qui le préoccupait. Bien sûr, sans l’annulation forcée du tournoi exhibition Slam Six Kings à Riyad, Novak n’aurait pas décidé de jouer à Bâle et d’accroître ainsi considérablement ses chances d’obtenir un visa pour Turin. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 10:12