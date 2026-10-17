En accep­tant une invi­ta­tion de l’ATP 500 de Bâle (26 octobre au 1er novembre), qui se dérou­lera juste avant le Masters 1000 de Paris (2 au 8 novembre), Novak Djokovic confirme son inten­tion de se quali­fier pour les Finales ATP (15 au 22 novembre à Turin).

Et le média serbe Sportklub, par l’intermédiaire de son jour­na­liste Vojin Velickovic, souligne que le Serbe de 39 ans se sent enfin en forme physiquement.

« La déci­sion du meilleur joueur de tennis de tous les temps de demander une invi­ta­tion à Bâle, puis de jouer à Paris et d’aug­menter ainsi ses chances de se quali­fier pour le Masters de Turin, est très encou­ra­geante à tous points de vue. Le simple fait que Novak se soit inscrit pour parti­ciper à un tournoi dans la ville natale de Roger Federer laisse penser qu’il a proba­ble­ment résolu une bonne partie, voire la tota­lité, des problèmes dont il se plai­gnait cette année. Le cham­pion serbe a déclaré à presque chaque compé­ti­tion souf­frir de problèmes physiques, ce qui explique pour­quoi il n’a pas disputé deux tour­nois consé­cu­tifs jusqu’à présent et a annulé à plusieurs reprises les tour­nois auxquels il était inscrit. Il est incroyable de constater que la dernière fois que Nole, avant de jouer à Pékin et à Shanghai consé­cu­ti­ve­ment, a parti­cipé à des tour­nois sans inter­rup­tion, remonte à 17 mois, lors­qu’il a joué à Genève et à Roland‐Garros. La déci­sion d’in­ten­si­fier la compé­ti­tion est donc un signe qu’il a résolu, ou est en bonne voie de résoudre, ce qui le préoc­cu­pait. Bien sûr, sans l’an­nu­la­tion forcée du tournoi exhi­bi­tion Slam Six Kings à Riyad, Novak n’au­rait pas décidé de jouer à Bâle et d’ac­croître ainsi consi­dé­ra­ble­ment ses chances d’ob­tenir un visa pour Turin. »