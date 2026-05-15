Comme l’a derniè­re­ment bien précisé Greg Rusedski, ce n’est pas en jouant comme Jannik Sinner que l’on peut le battre ou alors c’est très rare. C’est notam­ment l’ex­ploit accompli par Mensik à Doha car le succès de Novak en demi‐finale ne s’est pas joué au niveau de la puis­sance mais dans un registre plus stratégique.

Selon Greg, il faut être agressif mais en favo­ri­sant le filet et aussi les varia­tions. C’est exac­te­ment ce qu’a­vait réalisé un certain Grigor Dimitrov en 8ème de finale de Wimbledon avant de se blesser

Hélas, les Dimitrov ne courent pas les roues, et les joueurs du top50 qui ont une « main » ne sont pas très nombreux. Le tennis est devenu le royaume du Luxilon, de la frappe sèche pas de slice léché. Du coup si on prend le top 50, on a bien peur que le casting soit plus que léger et qu’il faille que les préten­dants possibles sont à 200%. On se souvient par exemple que Corentin Moutet à Roland‐Garros en 2024 avait pris un set à l’Italien par exemple avant de sombrer. Sur une manche, il avait en quelque sorte donner le chemin à suivre…