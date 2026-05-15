Accueil ATP

Le souci ce n’est pas Sinner, ce sont les « autres »

Par
Laurent Trupiano
-
176

Comme l’a derniè­re­ment bien précisé Greg Rusedski, ce n’est pas en jouant comme Jannik Sinner que l’on peut le battre ou alors c’est très rare. C’est notam­ment l’ex­ploit accompli par Mensik à Doha car le succès de Novak en demi‐finale ne s’est pas joué au niveau de la puis­sance mais dans un registre plus stratégique.

Selon Greg, il faut être agressif mais en favo­ri­sant le filet et aussi les varia­tions. C’est exac­te­ment ce qu’a­vait réalisé un certain Grigor Dimitrov en 8ème de finale de Wimbledon avant de se blesser 

Hélas, les Dimitrov ne courent pas les roues, et les joueurs du top50 qui ont une « main » ne sont pas très nombreux. Le tennis est devenu le royaume du Luxilon, de la frappe sèche pas de slice léché. Du coup si on prend le top 50, on a bien peur que le casting soit plus que léger et qu’il faille que les préten­dants possibles sont à 200%. On se souvient par exemple que Corentin Moutet à Roland‐Garros en 2024 avait pris un set à l’Italien par exemple avant de sombrer. Sur une manche, il avait en quelque sorte donner le chemin à suivre…

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 09:39

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥