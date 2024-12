Dans sa dernière vidéo Youtube, Gaël Monfils a répondu à quelques ques­tions de ses abonnés, notam­ment sur la possi­bi­lité de jouer un jour en double mixte avec son épouse, l’ac­tuelle 23e joueuse mondiale Elina Svitolina.

« J’aime bien cette ques­tion car elle revient. Il y a un moment où on va le faire. Je n’ar­rive pas à vous dire quand mais on le fera. Ce serait cool. J’ai envie qu’on le fasse quand ma petite fille sera vrai­ment en âge de comprendre. On ne va pas trop tarder non plus car je ne pas sûr de jouer encore dans quatre ans, quand elle aura six ans. »