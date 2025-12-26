Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par le média Championnat, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a exprimé l’un des grands souhaits pour la saison 2026 : voir Andrey Rublev, aujourd’hui 16e mondial, atteindre sa première demi‐finale de Grand Chelem.

« Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne pour­rait pas revenir dans le top 10. Il est capable d’ob­tenir de bons résul­tats. Mais il n’a jamais atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem, et j’ai­me­rais que cela devienne le prin­cipal accom­plis­se­ment de sa carrière. Je souhaite vrai­ment qu’Andrey fasse enfin ce bond en avant et atteigne les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem. Est‐il émotion­nel­le­ment impar­fait ? Bien sûr. Mais qui est parfait ? Il peut litté­ra­le­ment écraser ses adver­saires avec ses coups droits et ses revers. Voulons‐nous voir en lui un peu de la folie de Safin (son coach) ? Absolument »,