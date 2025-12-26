Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par le média Championnat, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a exprimé l’un des grands souhaits pour la saison 2026 : voir Andrey Rublev, aujourd’hui 16e mondial, atteindre sa première demi‐finale de Grand Chelem.
« Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas revenir dans le top 10. Il est capable d’obtenir de bons résultats. Mais il n’a jamais atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem, et j’aimerais que cela devienne le principal accomplissement de sa carrière. Je souhaite vraiment qu’Andrey fasse enfin ce bond en avant et atteigne les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem. Est‐il émotionnellement imparfait ? Bien sûr. Mais qui est parfait ? Il peut littéralement écraser ses adversaires avec ses coups droits et ses revers. Voulons‐nous voir en lui un peu de la folie de Safin (son coach) ? Absolument »,
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 12:11