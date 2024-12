Stanislas Wawrinka parti­ci­pera à l’Open d’Australie pour la 19e fois. Classé 161e mondial à 39 ans, le Suisse a reçu une wild‐card pour parti­ciper au premier Grand Chelem de l’année, qu’il a remporté en 2014.

Stan the Man is coming to town ! AO 2014 cham­pion 💪 pic.twitter.com/PX6S2Esr3h — #AusOpen (@AustralianOpen) December 13, 2024

« Je suis incroya­ble­ment recon­nais­sant de rece­voir une wild­card pour l’Open d’Australie en 2025. Melbourne occupe une place parti­cu­lière dans mon cœur : c’est là que j’ai remporté mon premier Grand Chelem et c’est l’une des plus grandes étapes de ma carrière. La ville, les gens, les fans bruyants et l’at­mo­sphère élec­trique rendent l’Open d’Australie si spécial pour moi et j’ai vrai­ment hâte de retourner sur le court à Melbourne », s’est réjoui Stan the Man dans des propos rapportés sur le site du tournoi.