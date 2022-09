Après avoir posté sur Instagram quelques photos souve­nirs sur lesquelles il appa­raît, plus jeune, aux côtés de Roger Federer, Nick Kyrgios s’est exprimé plus longue­ment sur le départ à la retraite du Suisse. Il rend un hommage fort et touchant à celui qu’il a battu une fois en sept confrontations.

« Il est le meilleur joueur qui ait jamais tenu une raquette et le joueur le plus naturel qui ait jamais été vu. Les gens ont pris Federer pour acquis. Sa façon de jouer, ce qu’il a fait pour le sport, les fans, les gens, son rôle de modèle, ses fonda­tions, son travail, je pense que dans l’en­semble, il est un modèle complet sur et en dehors du court, et je pense que nous ne verrons jamais quel­qu’un qui a été capable d’avoir la foule derrière lui de cette manière. Son départ est un triste jour, il est le meilleur des meilleurs », a déclaré l’Australien.

Magnifique.