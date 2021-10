24 heures après l’in­croyable match de 3h45 disputé entre Frances Tiafoe et Andy Murray et fina­le­ment remporté par ce dernier, le jeune améri­cain a décidé de sortir sa plus belle plume pour écrire un magni­fique message de soutien et de respect envers son collègue britan­nique. La grande classe, tout simplement…

« Je ne sais même pas vrai­ment quoi dire. La nuit dernière était tout simple­ment insensée. Ça fait vrai­ment mal d’être du mauvais côté du filet après un match comme celui‐ci…. mais c’est pour ça que je joue à ce jeu. Pour affronter les meilleurs joueurs du monde. On s’est battus sur 3 sets en 3 heures et 45 minutes. J’ai encore mal mon frère. Je dois dire merci à Andy Murray, tu es une véri­table inspi­ra­tion. Tout ce que tu as traversé et le fait que tu joues à un niveau aussi élevé tout en gardant des stan­dards extrê­me­ment élevés. Tu demandes le meilleur de toi‐même et même plus. Tout en ayant une hanche en métal. Tu es le plus grand compé­ti­teur que je connaisse et le respect que j’ai pour toi crève le plafond. Même si j’ai­me­rais t’avoir battu hier (mardi) soir… Partager un match histo­rique comme ça, heureux que ce soit contre toi mec. Rien que de l’amour et du respect pour SIR ANDY MURRAY. »