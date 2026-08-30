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Le superbe hommage de Stefanos Tsitsipas envers Federer : « Roger, je t’ai admiré tout au long de mon enfance, et même à l’âge adulte, ce qui rendait les affron­te­ments contre toi d’au­tant plus difficiles »

Par
Thomas S
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En tant que grand fan de Roger Federer, Stefanos Tsitsipas n’a proba­ble­ment rien loupé de l’in­tro­ni­sa­tion du Suisse au Hall of Fame du tennis qui a eu lieu cette nuit.

Désireux de rendre hommage à son idole de toujours, le joueur grec s’est fendu d’un très beau message sur ses réseaux sociaux. 

« Félicitations pour ton intro­ni­sa­tion au Hall of Fame, Roger Federer ! Je t’ai admiré tout au long de mon enfance, et même à l’âge adulte, ce qui rendait les affron­te­ments contre toi d’au­tant plus diffi­ciles. Ce fut un immense honneur de faire ta connais­sance au cours des dernières années de ta carrière. À ta santé, mon ami. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 15:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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