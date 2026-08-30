En tant que grand fan de Roger Federer, Stefanos Tsitsipas n’a proba­ble­ment rien loupé de l’in­tro­ni­sa­tion du Suisse au Hall of Fame du tennis qui a eu lieu cette nuit.

Désireux de rendre hommage à son idole de toujours, le joueur grec s’est fendu d’un très beau message sur ses réseaux sociaux.

Congratulations on your Hall of Fame induc­tion, @rogerfederer !



I worshipped you throu­ghout my child­hood, and in adul­thood too, which made facing you even more diffi­cult. It was the ulti­mate honor to get to know you during the final years of your career.



Cheers to you, friend 🥂 pic.twitter.com/fO14gUhAxl — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 29, 2026

« Félicitations pour ton intro­ni­sa­tion au Hall of Fame, Roger Federer ! Je t’ai admiré tout au long de mon enfance, et même à l’âge adulte, ce qui rendait les affron­te­ments contre toi d’au­tant plus diffi­ciles. Ce fut un immense honneur de faire ta connais­sance au cours des dernières années de ta carrière. À ta santé, mon ami. »