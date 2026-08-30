En tant que grand fan de Roger Federer, Stefanos Tsitsipas n’a probablement rien loupé de l’intronisation du Suisse au Hall of Fame du tennis qui a eu lieu cette nuit.
Désireux de rendre hommage à son idole de toujours, le joueur grec s’est fendu d’un très beau message sur ses réseaux sociaux.
Congratulations on your Hall of Fame induction, @rogerfederer !— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 29, 2026
I worshipped you throughout my childhood, and in adulthood too, which made facing you even more difficult. It was the ultimate honor to get to know you during the final years of your career.
Cheers to you, friend 🥂 pic.twitter.com/fO14gUhAxl
« Félicitations pour ton intronisation au Hall of Fame, Roger Federer ! Je t’ai admiré tout au long de mon enfance, et même à l’âge adulte, ce qui rendait les affrontements contre toi d’autant plus difficiles. Ce fut un immense honneur de faire ta connaissance au cours des dernières années de ta carrière. À ta santé, mon ami. »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 15:37