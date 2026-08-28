De retour de sa blessure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi d’absence, Carlos Alcaraz peut‐il conserver son titre à l’US Open (30 août au 13 septembre) ?
Malgré le forfait de Jannik Sinner, victime d’un problème au genou, la tâche s’annonce difficile pour l’Espagnol, et encore davantage au regard de son tirage au sort.
C’est en tout cas l’avis du journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, qui a qualifié le parcours potentiel d’Alcaraz de « tableau de la mort », voire de « pure folie ».
Si Ben Shelton, Arthur Fils et Novak Djokovic se trouvent dans sa partie de tableau, on peut surtout se dire que tout (ou presque) dépendra de l’état de forme du septuple lauréat en Grand Chelem.
Dans un autre contexte, autrement dit si Alcaraz ne revenait pas de blessure, l’éditorialiste n’aurait sans doute pas utilisé les mêmes termes pour décrire ce tableau.
Este es el cuadro DE LA MUERTE de Carlos Alcaraz en el US Open 2026 :— José Morón (@jmgmoron) August 27, 2026
1R‐Safiullin
2R‐Brooksby/Faria
3R‐Arnaldi/Duckworth/Wu/Walton
4R‐Paul/Bublik
CF‐Shelton/Fils/Lehecka
SF‐Djokovic/Rublev/Medvedev
Final‐Zverev/Fritz/Cobolli/Jodar/Mensik
Una auténtica LOCURA. pic.twitter.com/OSs5hdCEhw
Le premier tour face à Roman Safiullin (98e mondial) livrera déjà son premier lot d’enseignements.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 15:48