De retour de sa bles­sure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi d’ab­sence, Carlos Alcaraz peut‐il conserver son titre à l’US Open (30 août au 13 septembre) ?

Malgré le forfait de Jannik Sinner, victime d’un problème au genou, la tâche s’annonce diffi­cile pour l’Espagnol, et encore davan­tage au regard de son tirage au sort.

C’est en tout cas l’avis du jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, qui a qualifié le parcours poten­tiel d’Alcaraz de « tableau de la mort », voire de « pure folie ».

Si Ben Shelton, Arthur Fils et Novak Djokovic se trouvent dans sa partie de tableau, on peut surtout se dire que tout (ou presque) dépendra de l’état de forme du septuple lauréat en Grand Chelem.

Dans un autre contexte, autre­ment dit si Alcaraz ne reve­nait pas de bles­sure, l’éditorialiste n’aurait sans doute pas utilisé les mêmes termes pour décrire ce tableau.

Este es el cuadro DE LA MUERTE de Carlos Alcaraz en el US Open 2026 :



1R‐Safiullin

2R‐Brooksby/Faria

3R‐Arnaldi/Duckworth/Wu/Walton

4R‐Paul/Bublik

CF‐Shelton/Fils/Lehecka

SF‐Djokovic/Rublev/Medvedev

Final‐Zverev/Fritz/Cobolli/Jodar/Mensik



Una autén­tica LOCURA. pic.twitter.com/OSs5hdCEhw — José Morón (@jmgmoron) August 27, 2026

Le premier tour face à Roman Safiullin (98e mondial) livrera déjà son premier lot d’enseignements.