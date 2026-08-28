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Le tableau « de la mort » pour Alcaraz, vraiment ?

Par
Baptiste Mulatier
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De retour de sa bles­sure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi d’ab­sence, Carlos Alcaraz peut‐il conserver son titre à l’US Open (30 août au 13 septembre) ? 

Malgré le forfait de Jannik Sinner, victime d’un problème au genou, la tâche s’annonce diffi­cile pour l’Espagnol, et encore davan­tage au regard de son tirage au sort.

C’est en tout cas l’avis du jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, qui a qualifié le parcours poten­tiel d’Alcaraz de « tableau de la mort », voire de « pure folie ».

Si Ben Shelton, Arthur Fils et Novak Djokovic se trouvent dans sa partie de tableau, on peut surtout se dire que tout (ou presque) dépendra de l’état de forme du septuple lauréat en Grand Chelem.

Dans un autre contexte, autre­ment dit si Alcaraz ne reve­nait pas de bles­sure, l’éditorialiste n’aurait sans doute pas utilisé les mêmes termes pour décrire ce tableau.

Le premier tour face à Roman Safiullin (98e mondial) livrera déjà son premier lot d’enseignements. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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