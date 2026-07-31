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Le tableau du Masters 1000 de Montréal dévoilé, les Français pas épargnés

Par
Thomas S
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Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de l’édi­tion 2026 du Masters 1000 de Montréal.

Plombé par les forfaits de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le tournoi québé­cois peut toujours compter sur la présence d’Alexander Zverev, tête de série numéro 1, placé dans la même partie de tableau que Danill Medvedev et Taylor Fritz. 

Côté Français, ils sont dix en lice dont le numéro un, Arthur Fils, qui n’a d’ailleurs pas été épargné comme vous pouvez le constater ci‐dessous avec son parcours poten­tiel alors que les autres joueurs trico­lores devront eux aussi s’employer.

Pas une mince affaire. 

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 19:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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