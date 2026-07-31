Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de l’édition 2026 du Masters 1000 de Montréal.
Plombé par les forfaits de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le tournoi québécois peut toujours compter sur la présence d’Alexander Zverev, tête de série numéro 1, placé dans la même partie de tableau que Danill Medvedev et Taylor Fritz.
Côté Français, ils sont dix en lice dont le numéro un, Arthur Fils, qui n’a d’ailleurs pas été épargné comme vous pouvez le constater ci‐dessous avec son parcours potentiel alors que les autres joueurs tricolores devront eux aussi s’employer.
🎾 Potential draw for 🇨🇦 Montreal :— Arthur Fils Updates (@filsupdates) July 31, 2026
R1 : BYE
R2 : 🇨🇦 Shapovalov/ 🇺🇸 Svajda
R3 : [14] 🇲🇨 Vacherot/ 🇮🇹 Berrettini
R4 : [29] 🇵🇪 Buse/ [3] 🇦🇺 De Minaur
QF : [11] 🇮🇹 Musetti/ [8] 🇨🇿 Lehecka
SF : [10] 🇷🇺 Rublev/ [6] 🇮🇹 Cobolli
F : [4] 🇷🇺 Medvedev/ [1] 🇩🇪 Zverev pic.twitter.com/jsj7lMqB5A
Pas une mince affaire.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 19:26