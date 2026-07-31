Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de l’édi­tion 2026 du Masters 1000 de Montréal.

Plombé par les forfaits de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le tournoi québé­cois peut toujours compter sur la présence d’Alexander Zverev, tête de série numéro 1, placé dans la même partie de tableau que Danill Medvedev et Taylor Fritz.

Côté Français, ils sont dix en lice dont le numéro un, Arthur Fils, qui n’a d’ailleurs pas été épargné comme vous pouvez le constater ci‐dessous avec son parcours poten­tiel alors que les autres joueurs trico­lores devront eux aussi s’employer.

🎾 Potential draw for 🇨🇦 Montreal :



R1 : BYE

R2 : 🇨🇦 Shapovalov/ 🇺🇸 Svajda

R3 : [14] 🇲🇨 Vacherot/ 🇮🇹 Berrettini

R4 : [29] 🇵🇪 Buse/ [3] 🇦🇺 De Minaur

QF : [11] 🇮🇹 Musetti/ [8] 🇨🇿 Lehecka

SF : [10] 🇷🇺 Rublev/ [6] 🇮🇹 Cobolli

F : [4] 🇷🇺 Medvedev/ [1] 🇩🇪 Zverev pic.twitter.com/jsj7lMqB5A — Arthur Fils Updates (@filsupdates) July 31, 2026

Pas une mince affaire.