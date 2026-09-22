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Le tacle de Mischa Zverev, frère d’Alexander, à Alcaraz et Sinner : « Pourquoi à l’US Open ils étaient blessés ? Parce qu’on n’est tout simple­ment pas assez fort ou parce qu’on en a trop fait. Sascha est plus âgé que ces joueurs, mais il est là, il est en forme »

Par
Jean Muller
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Après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, certains fans ne sont pas convaincus par ce nouveau succès de l’Allemand. Pour conquérir son deuxième Grand Chelem, le numéro deux mondial n’a pas eu à croiser la route de Jannik Sinner, forfait pour le tournoi, ni celle de Carlos Alcaraz, tout juste de retour et tombé en quart de finale. 

Face à ces critiques, son frère Mischa a tenu à défendre son bilan, mettant en avant notam­ment sa fiabi­lité physique, au contraire de ses rivaux.

« Ce n’était pas simple­ment qu’ils n’en avaient pas envie, mais parce qu’ils étaient blessés. Pourquoi est‐on blessé ? Parce qu’on n’est tout simple­ment pas assez fort à certains endroits ou parce qu’on en a trop fait. Parce qu’on ne s’est pas reposé suffi­sam­ment quand il le fallait. Sascha est plus âgé que les joueurs, mais il est là, il est en forme. Ce n’est abso­lu­ment pas quelque chose qu’on peut mini­miser. Il est là depuis tant d’années. On pensait qu’il ne revien­drait jamais comme avant et puis il revient et joue comme ça. C’est exac­te­ment comme quand on remporte un Grand Chelem et que quelqu’un se plaint de la couleur des chaus­settes. Quand quelqu’un gagne et connaît le succès, il y aura toujours quelqu’un pour dire : “Personnellement, ça ne me plaît pas” », a commenté l’an­cien 25e mondial, dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne.

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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