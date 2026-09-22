Après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, certains fans ne sont pas convaincus par ce nouveau succès de l’Allemand. Pour conquérir son deuxième Grand Chelem, le numéro deux mondial n’a pas eu à croiser la route de Jannik Sinner, forfait pour le tournoi, ni celle de Carlos Alcaraz, tout juste de retour et tombé en quart de finale.
Face à ces critiques, son frère Mischa a tenu à défendre son bilan, mettant en avant notamment sa fiabilité physique, au contraire de ses rivaux.
« Ce n’était pas simplement qu’ils n’en avaient pas envie, mais parce qu’ils étaient blessés. Pourquoi est‐on blessé ? Parce qu’on n’est tout simplement pas assez fort à certains endroits ou parce qu’on en a trop fait. Parce qu’on ne s’est pas reposé suffisamment quand il le fallait. Sascha est plus âgé que les joueurs, mais il est là, il est en forme. Ce n’est absolument pas quelque chose qu’on peut minimiser. Il est là depuis tant d’années. On pensait qu’il ne reviendrait jamais comme avant et puis il revient et joue comme ça. C’est exactement comme quand on remporte un Grand Chelem et que quelqu’un se plaint de la couleur des chaussettes. Quand quelqu’un gagne et connaît le succès, il y aura toujours quelqu’un pour dire : “Personnellement, ça ne me plaît pas” », a commenté l’ancien 25e mondial, dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 11:54