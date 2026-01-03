Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Dans une vidéo postée sur Instagram, le coach Patrick Mouratoglou n’a pas hésité à exprimer son désaccord avec son compatriote.
« Ceux qui pensent qu’Alcaraz et Sinner dominent le jeu parce que leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic me trouveront toujours sur leur chemin. C’est l’un des plus grands malentendus concernant le tennis actuel », a écrit l’entraîneur tricolore avant de développer :
« Je ne suis pas d’accord avec ce que Jo a dit. Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime sont des immenses joueurs. Désolé, mais je ne pense pas que tu les aurais battus régulièrement. Il regarde Wawrinka et Del Potro à travers les grands joueurs qu’ils sont devenus. À 29 ans, Wawrinka était juste un bon joueur. À 31 ans, il est devenu triple vainqueur en Grand Chelem. Bien sûr, les gars qui ont accompli toute leur carrière ont plus de titres que les autres, et n’oublions pas qu’Alcaraz et Sinner ont battu Djokovic pour commencer à gagner des Grands Chelems… Je ne pense pas que dire que Sinner et Alcaraz gagnent autant à cause du niveau des autres joueurs du top 10 leur donne tout le crédit qu’ils méritent à 100 %. Le niveau est incroyable. »
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 08:50