Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques semaines à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Dans une vidéo postée sur Instagram, le coach Patrick Mouratoglou n’a pas hésité à exprimer son désac­cord avec son compatriote.

« Ceux qui pensent qu’Alcaraz et Sinner dominent le jeu parce que leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic me trou­ve­ront toujours sur leur chemin. C’est l’un des plus grands malen­tendus concer­nant le tennis actuel », a écrit l’en­traî­neur trico­lore avant de développer :

« Je ne suis pas d’ac­cord avec ce que Jo a dit. Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime sont des immenses joueurs. Désolé, mais je ne pense pas que tu les aurais battus régu­liè­re­ment. Il regarde Wawrinka et Del Potro à travers les grands joueurs qu’ils sont devenus. À 29 ans, Wawrinka était juste un bon joueur. À 31 ans, il est devenu triple vain­queur en Grand Chelem. Bien sûr, les gars qui ont accompli toute leur carrière ont plus de titres que les autres, et n’ou­blions pas qu’Alcaraz et Sinner ont battu Djokovic pour commencer à gagner des Grands Chelems… Je ne pense pas que dire que Sinner et Alcaraz gagnent autant à cause du niveau des autres joueurs du top 10 leur donne tout le crédit qu’ils méritent à 100 %. Le niveau est incroyable. »