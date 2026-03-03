Quelques heures après les images surréalistes du Challenger de Fujairah, aux Émirats arabes unis, où joueurs et officiels ont dû quitter le court en courant en plein match à cause de plusieurs bombardements, Vladyslav Orlov, actuel 516e mondial, et qui a pu terminé son match à temps, a témoigné auprès du site BTU.
Et son témoignage n’incite pas à l’optimisme quant à la reprise du tournoi qui a été logiquement suspendu.
🤯 🇺🇦Vladyslav Orlov spoke about the situation at the Challenger in Fujairah (UAE), where he won his second qualifying match today to reach the main draw.— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 3, 2026
Reports indicate that Iranian drones targeted oil infrastructure in Fujairah.
All players have been evacuated and play has… pic.twitter.com/ajNLVcewUO
« J’ai terminé mon match, mais le tournoi a été suspendu parce que nous avons reçu des courriels nous informant de bombardements à 10 kilomètres de nous », a‑t‐il expliqué. « Pendant que je jouais, j’entendais le bruit des avions qui volaient et aussi des bruits près des courts. Donc, pour l’instant, ce n’est pas très sûr d’être ici. »
Publié le mardi 3 mars 2026 à 17:17