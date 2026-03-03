Quelques heures après les images surréa­listes du Challenger de Fujairah, aux Émirats arabes unis, où joueurs et offi­ciels ont dû quitter le court en courant en plein match à cause de plusieurs bombar­de­ments, Vladyslav Orlov, actuel 516e mondial, et qui a pu terminé son match à temps, a témoigné auprès du site BTU.

Et son témoi­gnage n’in­cite pas à l’op­ti­misme quant à la reprise du tournoi qui a été logi­que­ment suspendu.

🤯 🇺🇦Vladyslav Orlov spoke about the situa­tion at the Challenger in Fujairah (UAE), where he won his second quali­fying match today to reach the main draw.



Reports indi­cate that Iranian drones targeted oil infra­struc­ture in Fujairah.



All players have been evacuated and play has…

« J’ai terminé mon match, mais le tournoi a été suspendu parce que nous avons reçu des cour­riels nous infor­mant de bombar­de­ments à 10 kilo­mètres de nous », a‑t‐il expliqué. « Pendant que je jouais, j’en­ten­dais le bruit des avions qui volaient et aussi des bruits près des courts. Donc, pour l’ins­tant, ce n’est pas très sûr d’être ici. »