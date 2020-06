En créant son circuit UTS, Patrick Mouratoglou le dit et l’a redit dans les colonnes du journal Le Parisien : « On va droit dans le mur si on ne fait rien pour notre sport. » Le débat autour de la situation du tennis ne date pas d’aujourd’hui. Bien au contraire. En mai 1994, le célèbre magazine américain Sports Illustrated titrait : « Le tennis est-il en train de mourir ? » La Une avait suscité de nombreuses réactions à l’époque. Vingt-six ans après, la réponse est non. Le tennis peut s’appuyer sur les trois meilleurs joueurs de l’histoire qui évoluent en même temps. Des améliorations sont nécessaires et à envisager, mais faut-il tout remettre à plat ?

En mai 1994, Sports Illustrated se posait cette question en Une. Relire l'article et sourire au regard de ce qui peut se dire aujourd'hui. https://t.co/PefrfH1BRE pic.twitter.com/AatqbevJ0x — Yannick Cochennec (@YCochennec) June 11, 2020