Alors que le nouveau directeur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, vient d’effectuer une sortie médiatique très inquiétante concernant l’avenir du format en cinq sets en Grand Chelem et même du comptage des points, une levée de bouclier est en train de se mettre en place.
C’est notamment le cas de notre confrère espagnol, José Moron, qui n’aurait pas pu mieux résumer la situation.
OJO a estas declaraciones del nuevo CEO del Open de Australia 😳— José Morón (@jmgmoron) September 8, 2026
🗣️ « Quizás, en el futuro, los Grand Slams sufran cambios. Ya saben, tal vez no juguemos al mejor de 5 sets de principio a fin o tal vez cambie el sistema de puntuación »
🗣️ « Hay que seguir entreteniendo al público… pic.twitter.com/mMIKtexdSN
« Je l’ai dit, je le dis et je le dirai toujours : le jour où les tournois du Grand Chelem ne se joueront plus au meilleur des cinq sets, le tennis SERA MORT. Ce qui existera à partir de ce moment‐là sera tout autre chose. Ceux qui auront remporté tant de titres au meilleur des cinq sets ne pourront jamais être comparés à ceux qui viendront après et remporteront ces titres selon d’autres formats. Ne comptez pas sur moi. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 17:57