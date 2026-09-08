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Le tennis en danger de mort : « Je le dis et je le répète, le jour où les tour­nois du Grand Chelem ne se joue­ront plus au meilleur des cinq sets, le tennis sera mort »

Par
Thomas S
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Alors que le nouveau direc­teur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, vient d’ef­fec­tuer une sortie média­tique très inquié­tante concer­nant l’avenir du format en cinq sets en Grand Chelem et même du comp­tage des points, une levée de bouclier est en train de se mettre en place.

C’est notam­ment le cas de notre confrère espa­gnol, José Moron, qui n’au­rait pas pu mieux résumer la situation. 

« Je l’ai dit, je le dis et je le dirai toujours : le jour où les tour­nois du Grand Chelem ne se joue­ront plus au meilleur des cinq sets, le tennis SERA MORT. Ce qui exis­tera à partir de ce moment‐là sera tout autre chose. Ceux qui auront remporté tant de titres au meilleur des cinq sets ne pour­ront jamais être comparés à ceux qui vien­dront après et rempor­te­ront ces titres selon d’autres formats. Ne comptez pas sur moi. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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