Alors que le nouveau direc­teur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, vient d’ef­fec­tuer une sortie média­tique très inquié­tante concer­nant l’avenir du format en cinq sets en Grand Chelem et même du comp­tage des points, une levée de bouclier est en train de se mettre en place.

C’est notam­ment le cas de notre confrère espa­gnol, José Moron, qui n’au­rait pas pu mieux résumer la situation.

OJO a estas decla­ra­ciones del nuevo CEO del Open de Australia 😳



🗣️ « Quizás, en el futuro, los Grand Slams sufran cambios. Ya saben, tal vez no juguemos al mejor de 5 sets de prin­cipio a fin o tal vez cambie el sistema de puntua­ción »



🗣️ « Hay que seguir entre­te­niendo al público… pic.twitter.com/mMIKtexdSN — José Morón (@jmgmoron) September 8, 2026

« Je l’ai dit, je le dis et je le dirai toujours : le jour où les tour­nois du Grand Chelem ne se joue­ront plus au meilleur des cinq sets, le tennis SERA MORT. Ce qui exis­tera à partir de ce moment‐là sera tout autre chose. Ceux qui auront remporté tant de titres au meilleur des cinq sets ne pour­ront jamais être comparés à ceux qui vien­dront après et rempor­te­ront ces titres selon d’autres formats. Ne comptez pas sur moi. »