L’arrivée de nouvelles têtes sur les plus hautes marche du podium changent la donne et certains obser­va­teurs sont déjà entrain de s’emballer. Pour l’an­cienne joueuse améri­caine les succès de Draper et Andreeva marquent un vrai renouveau.

Wow ! Mirra Andreeva and Jack Draper… Their future is right now and tennis is looking better than ever ! Congratulations 👍👏 @BNPPARIBASOPEN — Chris Evert (@ChrissieEvert) March 17, 2025

« Waouh ! Mirra Andreeva et Jack Draper… Leur avenir est là, et le tennis est plus beau que jamais ! Félicitations »