Ce matin avec la rentrée de Gaston dans le top 100, les Tricolores battent des records.
14 bleus sont dans le top 100, ce qui constitue un vrai record.
Au delà de la belle performance de Rinderknech qui signe son meilleure classement (27), c’est tout le tennis français qui sourit.
S’il avait soulevé le trophée à Shanghaï, il aurait été numéro 1 français.
On a souvent critiqué les performances de nos champions, pourtant les faits et les résultats sont là même s’il nous manque encore ce fameux grand champion capable de gagner un tournoi du Grand Chelem.
Les tricolores dans le top 100 :
Ugo Humbert (24)
Arthur Rinderknech (27)
Arthur Fils (30)
Giovanni Mpetshi Perricard (36)
Corentin Moutet (40)
Alexandre Müller (44)
Benjamin Bonzi (55)
Adrian Mannarino (57)
Arthur Cazaux (59)
Gaël Monfils (63)
Terence Atmane (65)
Valentin Royer (69)
Quentin Halys (77)
Hugo Gaston (97)
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 11:45