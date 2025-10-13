AccueilATPLe tennis français encore au sommet !
Jean Muller
Par Jean Muller

Ce matin avec la rentrée de Gaston dans le top 100, les Tricolores battent des records. 

14 bleus sont dans le top 100, ce qui constitue un vrai record. 

Au delà de la belle perfor­mance de Rinderknech qui signe son meilleure clas­se­ment (27), c’est tout le tennis fran­çais qui sourit. 

S’il avait soulevé le trophée à Shanghaï, il aurait été numéro 1 français. 

On a souvent critiqué les perfor­mances de nos cham­pions, pour­tant les faits et les résul­tats sont là même s’il nous manque encore ce fameux grand cham­pion capable de gagner un tournoi du Grand Chelem.

Les trico­lores dans le top 100 :
Ugo Humbert (24)
Arthur Rinderknech (27)
Arthur Fils (30)
Giovanni Mpetshi Perricard (36)
Corentin Moutet (40)
Alexandre Müller (44)
Benjamin Bonzi (55)
Adrian Mannarino (57)
Arthur Cazaux (59)
Gaël Monfils (63)
Terence Atmane (65)
Valentin Royer (69)
Quentin Halys (77)
Hugo Gaston (97)

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 11:45

