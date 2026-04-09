Tennis Channel a sorti une vidéo d’Indian Wells où Matteo Berretini se lâche un peu.
Il faut dire que la question mérite d’être posée et qu’elle anime souvent certaines discussions entre fans. Le tennis serait donc un sport « sexy » où deux hommes feraient les « beaux » dans une cage. Une théorie que Matteo valide presque sans gêne.
« Make a case for why tennis is the sexiest sport on earth ? » 😜— Tennis Channel (@TennisChannel) April 9, 2026
Matteo Berrettini : pic.twitter.com/TqOPDCn7K9
« Je crois que c’est parce qu’on gémit beaucoup et qu’on transpire beaucoup. C’est un contre un, parfois deux contre deux », dit‐il en rigolant avant de supplier le caméraman de couper la séquence.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 09:45