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Le tennis, un sport sexy ? Matteo Berrettini a la réponse : « Je crois que c’est parce qu’on gémit beau­coup et qu’on trans­pire beaucoup »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis Channel a sorti une vidéo d’Indian Wells où Matteo Berretini se lâche un peu.

Il faut dire que la ques­tion mérite d’être posée et qu’elle anime souvent certaines discus­sions entre fans. Le tennis serait donc un sport « sexy » où deux hommes feraient les « beaux » dans une cage. Une théorie que Matteo valide presque sans gêne.

« Je crois que c’est parce qu’on gémit beau­coup et qu’on trans­pire beau­coup. C’est un contre un, parfois deux contre deux », dit‐il en rigo­lant avant de supplier le camé­raman de couper la séquence.

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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