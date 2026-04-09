Tennis Channel a sorti une vidéo d’Indian Wells où Matteo Berretini se lâche un peu.

Il faut dire que la ques­tion mérite d’être posée et qu’elle anime souvent certaines discus­sions entre fans. Le tennis serait donc un sport « sexy » où deux hommes feraient les « beaux » dans une cage. Une théorie que Matteo valide presque sans gêne.

« Make a case for why tennis is the sexiest sport on earth ? » 😜



Matteo Berrettini : pic.twitter.com/TqOPDCn7K9 — Tennis Channel (@TennisChannel) April 9, 2026

« Je crois que c’est parce qu’on gémit beau­coup et qu’on trans­pire beau­coup. C’est un contre un, parfois deux contre deux », dit‐il en rigo­lant avant de supplier le camé­raman de couper la séquence.