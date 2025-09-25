Alors qu’il reste à ce jour le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon, à 17 ans 7 mois et 15 jours, lors de l’édi­tion 1985, Boris Becker s’est récem­ment exprimé à propos de cette victoire qui a changé sa vie à tout jamais.

« Gagner Wimbledon à 17 ans ne m’a pas aidé, car ce n’est pas quelque chose de normal dans le monde du tennis », a révélé Becker lors d’une appa­ri­tion dans le podcast, High Performance. « J’ai perdu le contrôle quand tout un pays s’est emparé de ma vie. C’est ce qui m’est arrivé ; j’ai perdu le contrôle de ma vie. J’étais jugé pour tout ce que je faisais, et avec le recul, je pense avoir agi correc­te­ment, car à 25 ans, j’ai réalisé que je devais m’ar­rêter ; c’était trop pour moi, je voulais être normal. »