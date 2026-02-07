Jack Draper is back.
Six mois après son dernier match officiel disputé à l’US Open, le Britannique, victime d’une importante blessure au niveau du poignet, a effectué son retour à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.
Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), l’actuel 13e joueur mondial a admis que son corps avait peut‐être été impacté en raison de sa volonté d’imiter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Combler l’écart avec eux était mon objectif de toute façon, et c’est peut‐être en partie pour cela que mon corps a lâché. Peut‐être que j’essayais trop fort de jouer de la bonne manière — frapper la balle plus fort, marquer des points faciles — et cela est devenu une source de stress pour moi. J’ai beaucoup appris sur moi‐même, tant sur le plan mental que physique. J’ai fait beaucoup de choses qui m’ont vraiment permis d’être dans une bonne situation. Il est certain que ces joueurs sont actuellement les meilleurs dans leur discipline, et je suis vraiment impatient d’atteindre leur niveau, donc je vais faire tout mon possible pour y parvenir. Je ne souhaiterais à aucun joueur de tennis de vivre cela avec son bras. Mais en même temps, j’ai appris beaucoup de choses pendant cette période, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel, qui vont certainement m’aider à progresser et à devenir un meilleur joueur. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 19:09