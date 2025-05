La « Next Gen », incarnée par Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Daniil Medvedev notam­ment, était appelé à prendre la relève du « Big Three », et imposer son hégé­monie sur l’ATP.

Forcé de constater que le bilan est loin des attentes initiales. Avec un seul Grand Chelem remporté, par Medvedev à l’US Open 2021, deux en ajou­tant Dominic Thiem, lui aussi titré à New York en 2020, les résul­tats sont déri­soires pour cette génération.

Plus bles­sant encore, les joueurs nés dans les années 2000 font mieux en un peu moins de trois ans, avec sept Majeurs dans la besace. Quatre par Carlos Alcaraz, et trois par Jannik Sinner.

Né en 1998, Casper Ruud a accordé un entre­tien au Guardian. Questionné à ce sujet, il estime que sa géné­ra­tion n’était pas en capa­cité d’in­quiéter les Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, et que la géné­ra­tion suivante est simple­ment plus talentueuse.

« Le respect que l’on éprouve pour eux vient de l’en­fance, du fait qu’on les a vus à la télé­vi­sion, semaine après semaine. Ensuite, vous êtes vous‐même sur place et vous vous dites : « Ces gars‐là l’ont déjà fait des centaines de fois. Qu’est‐ce que je vais faire pour les mettre face à un défi qu’ils n’ont pas encore relevé ? » Alors je ne sais pas. Peut‐être que ça pour­rait être ça. Peut‐être que menta­le­ment, c’est une barrière un peu diffi­cile à fran­chir, mais dans l’en­semble, [la géné­ra­tion des années 2000] a réussi parce qu’elle joue mieux au tennis ».

Une décla­ra­tion du septième joueur mondiale qui a le mérite d’être honnête.