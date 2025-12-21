Co‐animateur du podcast, Nothing Major, Steve Johnson, ancien 21e joueur mondial, est revenu sur le séparation qui fait tant parler entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero. Et pour l’Américain, le timing a de quoi surprendre et inquiéter.
« Je trouve le timing un peu inquiétant, car généralement, les grands duos comme ceux de Roger Federer, Rafa Nadal ou Novak Djokovic se séparent après un Grand Chelem, ou à un moment où ils se disent : « Bon, c’est notre dernier événement ensemble ». Cela arrive un peu soudainement, au milieu du mois de décembre. On a l’impression qu’il y a eu beaucoup de rumeurs au cours des 18 derniers mois. En regardant le documentaire Netflix sur Carlos, on voit peut‐être la dynamique entre Juan Carlos et Carlos, avec des styles qui s’opposent légèrement. Mais leurs performances sur le court étaient incroyables. Plusieurs tournois du Grand Chelem remportés ces dernières années, numéro 1 mondial. Il a une nouvelle occasion de réaliser le Grand Chelem en carrière en Australie, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur à avoir jamais réussi cet exploit. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 18:59