« Le timing de la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero est un peu inquié­tant, car géné­ra­le­ment, les grands duos comme ceux de Federer, Nadal et Djokovic se séparent après un tournoi du Grand Chelem », estime Steve Johnson

Par Thomas S

Co‐animateur du podcast, Nothing Major, Steve Johnson, ancien 21e joueur mondial, est revenu sur le sépa­ra­tion qui fait tant parler entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero. Et pour l’Américain, le timing a de quoi surprendre et inquiéter. 

« Je trouve le timing un peu inquié­tant, car géné­ra­le­ment, les grands duos comme ceux de Roger Federer, Rafa Nadal ou Novak Djokovic se séparent après un Grand Chelem, ou à un moment où ils se disent : « Bon, c’est notre dernier événe­ment ensemble ». Cela arrive un peu soudai­ne­ment, au milieu du mois de décembre. On a l’im­pres­sion qu’il y a eu beau­coup de rumeurs au cours des 18 derniers mois. En regar­dant le docu­men­taire Netflix sur Carlos, on voit peut‐être la dyna­mique entre Juan Carlos et Carlos, avec des styles qui s’op­posent légè­re­ment. Mais leurs perfor­mances sur le court étaient incroyables. Plusieurs tour­nois du Grand Chelem remportés ces dernières années, numéro 1 mondial. Il a une nouvelle occa­sion de réaliser le Grand Chelem en carrière en Australie, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur à avoir jamais réussi cet exploit. »

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 18:59

