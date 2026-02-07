AccueilATPLe tirage catastrophique des Français sur l'ATP 500 de Rotterdam
Le tirage catas­tro­phique des Français sur l’ATP 500 de Rotterdam

Alors que l’ATP 500 de Rotterdam est l’un des tour­nois les plus relevés de sa caté­gorie, il n’a vrai­ment pas épargné la plupart des joueurs fran­çais inscrits sur le tournoi néer­lan­dais (du 9 au 15 février). Seul Valentin Royer et Quentin Halys, opposé à des joueurs issus des quali­fi­ca­tions, on été épargnés. 

En effet, tout juste de retour de bles­sure et battu par Auger‐Aliassime en quarts de finale à Montpellier, Arthur Fils a hérité du fina­liste en titre et tête de série numéro 1, Alex De Minaur. Ugo Humbert n’a pas été mieux servi puis­qu’il sera opposé à Daniil Medvedev tandis qu’Arthur Rinderknech jouera contre Stefanos Tsitsipas. Enfin, Giovanni Mpetshi Perricard, qui peut faire de gros dégâts sur cette surface, devra se coltiner d’en­trée le local, Tallon Griekspoor. 

Cela pouvait diffi­ci­le­ment être pire… 

