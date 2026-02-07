Alors que l’ATP 500 de Rotterdam est l’un des tournois les plus relevés de sa catégorie, il n’a vraiment pas épargné la plupart des joueurs français inscrits sur le tournoi néerlandais (du 9 au 15 février). Seul Valentin Royer et Quentin Halys, opposé à des joueurs issus des qualifications, on été épargnés.
En effet, tout juste de retour de blessure et battu par Auger‐Aliassime en quarts de finale à Montpellier, Arthur Fils a hérité du finaliste en titre et tête de série numéro 1, Alex De Minaur. Ugo Humbert n’a pas été mieux servi puisqu’il sera opposé à Daniil Medvedev tandis qu’Arthur Rinderknech jouera contre Stefanos Tsitsipas. Enfin, Giovanni Mpetshi Perricard, qui peut faire de gros dégâts sur cette surface, devra se coltiner d’entrée le local, Tallon Griekspoor.
Cela pouvait difficilement être pire…
Publié le samedi 7 février 2026 à 18:01