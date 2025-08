Faisant partie des tour­nois les plus anciens du circuit avec une première édition en 1899, le tournoi de Cincinnati, qui aura lieu du 7 au 18 août, a décidé de marquer le coup pour cette édition 2025.

En effet, l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment a décidé de changer la couleur de ses courts, passant d’un fond vert clair à un bleu néon, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci‐dessous.

New look, same energy. Welcome to the all new Cincinnati Open. pic.twitter.com/l5foqLpyjn