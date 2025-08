La Grèce n’avait pas accueilli aucun tournoi ATP depuis 1994, mais cela sera offi­ciel­le­ment plus le cas cette année !

Le média Grec SDNA a révélé que l’ATP 250 de Belgrade allait démé­nager du côté d’Athènes, avec l’appui de Novak Djokovic et de sa famille, qui orga­nisent le tournoi. Le tournoi se dérou­lera du 2 au 8 novembre, une semaine avant le Masters. La salle OAKA, où joue le club de basket du Panathinaïkos, sera trans­formée pour accueillir la compétition.

Dans un commu­niqué, le Belgrade Open a clarifié ce changement.

« Le tournoi de tennis Belgrade Open, initia­le­ment programmé pour novembre 2025, n’aura pas lieu à Belgrade. Malgré un enga­ge­ment total et des efforts consi­dé­rables, les condi­tions néces­saires pour orga­niser le tournoi dans le format et le calen­drier prévus n’ont pas pu être réunies. Il a donc été décidé de ne pas orga­niser l’édition de cette année »

There will be an ATP 250 in Athens from 2 to 8 November pic.twitter.com/vxqiKHmec3