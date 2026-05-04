Si l’on sait depuis déjà plusieurs mois que Stan Wawrinka prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, on ne connaissait pas encore le lieu de ses grands adieux.
Et sans grande surprise, Stan The Man mettre un terme définitif à son immense carrière à l’occasion de l’ATP 500 de Bâle, chez lui, en Suisse, du 26 octobre au 1er novembre.
🇨🇭 Stan Wawrinka se retirará del tenis en el ATP 500 de Basilea en octubre de 2026. pic.twitter.com/URwbq2iGrm— ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 4, 2026
À l’occasion de son dernier match, dont on ne connait pas encore la date précise, une cérémonie aura lieu pour rendre hommage à l’un des meilleurs joueurs des 20 dernières années.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 19:20