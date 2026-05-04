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Le tournoi des grands adieux de Stan Wawrinka au tennis dévoilé !

Par
Thomas S
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Si l’on sait depuis déjà plusieurs mois que Stan Wawrinka prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, on ne connais­sait pas encore le lieu de ses grands adieux.

Et sans grande surprise, Stan The Man mettre un terme défi­nitif à son immense carrière à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Bâle, chez lui, en Suisse, du 26 octobre au 1er novembre.

À l’oc­ca­sion de son dernier match, dont on ne connait pas encore la date précise, une céré­monie aura lieu pour rendre hommage à l’un des meilleurs joueurs des 20 dernières années. 

Publié le lundi 4 mai 2026 à 19:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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