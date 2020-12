Le calendrier de début 2021 commence (un peu) à s’éclaircir. Le tournoi de Floride de Delray Beach devrait être le premier de la saison. L’organisation l’a annoncé dans un tweet avant de supprimer, probablement pour attendre les annonces officielles de l’ATP qui interviendront dimanche ou lundi au plus tard.

Le tournoi débuterait le 4 janvier et laisserait ainsi le temps aux joueurs de se rendre en Australie avant le 15 janvier et ce jusqu’au 17 janvier, et d’observer ensuite une quarantaine jusqu’au 31 janvier.