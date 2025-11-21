Le compte Twitter, Le Média Positif, nous rapporte une très belle histoire, celle d’un enfant qui s’est fait voler sa collection de cartes Pokémon. Une histoire qui a rendu bien triste un autre collectionneur très connu du circuit, le Français, Terence Atmane.
Touché et généreux, le gaucher, qui défend actuellement les couleurs de Boulogne‐sur‐Mer en interclubs, a décidé d’envoyer un beau colis à Nino.
🇫🇷 Térence Atmane, tennisman de 23 ans passionné de cartes Pokémon, a été touché par l’histoire de Nino, 4 ans, qui s’est fait voler sa collection. Il lui a envoyé un colis rempli de cartes, d’une peluche Pikachu, de balles de Roland‐Garros et d’un tee‐shirt dédicacé. 🤎 (20… pic.twitter.com/JD0lXRAcJi— Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) November 20, 2025
Inutile de dire que l’enfant âgé de 4 ans était aux anges.
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 10:29