Le très beau geste du Français, Terence Atmane, pour un enfant de 4 ans

Par Jean Muller

-

Le compte Twitter, Le Média Positif, nous rapporte une très belle histoire, celle d’un enfant qui s’est fait voler sa collec­tion de cartes Pokémon. Une histoire qui a rendu bien triste un autre collec­tion­neur très connu du circuit, le Français, Terence Atmane. 

Touché et géné­reux, le gaucher, qui défend actuel­le­ment les couleurs de Boulogne‐sur‐Mer en inter­clubs, a décidé d’en­voyer un beau colis à Nino.

Inutile de dire que l’en­fant âgé de 4 ans était aux anges.

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 10:29

