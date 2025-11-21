Le compte Twitter, Le Média Positif, nous rapporte une très belle histoire, celle d’un enfant qui s’est fait voler sa collec­tion de cartes Pokémon. Une histoire qui a rendu bien triste un autre collec­tion­neur très connu du circuit, le Français, Terence Atmane.

Touché et géné­reux, le gaucher, qui défend actuel­le­ment les couleurs de Boulogne‐sur‐Mer en inter­clubs, a décidé d’en­voyer un beau colis à Nino.

🇫🇷 Térence Atmane, tennisman de 23 ans passionné de cartes Pokémon, a été touché par l’histoire de Nino, 4 ans, qui s’est fait voler sa collec­tion. Il lui a envoyé un colis rempli de cartes, d’une peluche Pikachu, de balles de Roland‐Garros et d’un tee‐shirt dédi­cacé. 🤎 (20… pic.twitter.com/JD0lXRAcJi — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) November 20, 2025

Inutile de dire que l’en­fant âgé de 4 ans était aux anges.