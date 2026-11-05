Gaël Monfils a vécu un moment particulièrement émouvant ce mardi soir au Rolex Paris Masters, où un magnifique hommage lui a été rendu sur le court central, devant un public venu célébrer l’ensemble de son immense carrière.
Une cérémonie riche en émotions pour le Français, qui a pu mesurer une nouvelle fois tout l’amour que lui portent les fans de tennis, après plus de vingt ans passés sur le circuit.
Ce mercredi, sur son compte Instagram, « La Monf » a tenu à remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui l’ont accompagné au cours de sa carrière, mais surtout le public parisien, qui lui a offert un moment qu’il n’est pas près d’oublier.
Dans un long message particulièrement touchant, le Français a notamment révélé avoir eu peur de participer à cet hommage, avant de livrer une magnifique déclaration d’amour à ses supporters.
« Hier soir, au Rolex, j’ai vécu l’un des plus beaux moments de ma vie sur un court. Aujourd’hui, j’ai encore vos voix dans la tête, et je cherche toujours les mots. Je vais être honnête avec vous : j’avais peur de venir. Ces dernières semaines ont été chargées en émotions, et je n’osais pas venir vous retrouver. Puis je suis arrivé, et ce moment a été magique. Vous avez été extraordinaires. J’étais un gamin de Paris avec un rêve beaucoup trop grand pour lui. Un gamin qui courait partout, qui glissait, qui sautait, qui voulait juste jouer, prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens. Plus de vingt ans après, je crois que je suis toujours ce gamin. Et vous, vous avez été là à chaque étape. Je n’ai pas gagné de Grand Chelem. J’ai perdu des matchs qui m’ont fait mal, et mon corps m’a souvent demandé d’arrêter. Mais ce que vous m’avez donné, aucun trophée n’aurait pu me le donner. Vous m’avez donné de l’amour. Tellement d’amour. Une bienveillance que je n’oublierai jamais. Dans les victoires, dans les défaites, dans les moments où je n’avais plus rien, vous étiez là. Chaque « Allez Gaël ! », en tribune ou devant la télé, m’a relevé plus de fois que vous ne pouvez l’imaginer. Hier, c’est moi qui suis venu vous dire merci. Un merci qui vient du plus profond de mon cœur. Merci de m’avoir laissé être moi. Merci d’avoir aimé le joueur, et surtout l’homme. À mes parents, tout a commencé avec vous. À ma famille, à mes amis, à mon équipe, à tous ceux qui ont fait ce chemin avec moi, je vous dois tout. Et à toi, ma Skaï. Quand tu regarderas ces images, plus tard, j’espère que tu y verras tout l’amour que ce public a eu pour moi. Cet amour, c’est le plus bel héritage que je puisse te laisser. Aujourd’hui, une page se tourne. Mais ce qu’on a vécu ensemble, ça, personne ne pourra jamais nous l’enlever. Je le garde en moi pour toujours. Je vous aime. Merci. Merci. Merci. »
Un message bouleversant, à l’image de la relation si particulière que Gaël Monfils entretient depuis toujours avec le public français. Et une chose est sûre : au‐delà des titres et des trophées, « La Monf » laissera une empreinte indélébile dans l’histoire du tennis français.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 09:47