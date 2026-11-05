Gaël Monfils a vécu un moment parti­cu­liè­re­ment émou­vant ce mardi soir au Rolex Paris Masters, où un magni­fique hommage lui a été rendu sur le court central, devant un public venu célé­brer l’en­semble de son immense carrière.

Une céré­monie riche en émotions pour le Français, qui a pu mesurer une nouvelle fois tout l’amour que lui portent les fans de tennis, après plus de vingt ans passés sur le circuit.

Ce mercredi, sur son compte Instagram, « La Monf » a tenu à remer­cier une nouvelle fois toutes les personnes qui l’ont accom­pagné au cours de sa carrière, mais surtout le public pari­sien, qui lui a offert un moment qu’il n’est pas près d’oublier.

Dans un long message parti­cu­liè­re­ment touchant, le Français a notam­ment révélé avoir eu peur de parti­ciper à cet hommage, avant de livrer une magni­fique décla­ra­tion d’amour à ses supporters.

« Hier soir, au Rolex, j’ai vécu l’un des plus beaux moments de ma vie sur un court. Aujourd’hui, j’ai encore vos voix dans la tête, et je cherche toujours les mots. Je vais être honnête avec vous : j’avais peur de venir. Ces dernières semaines ont été char­gées en émotions, et je n’osais pas venir vous retrouver. Puis je suis arrivé, et ce moment a été magique. Vous avez été extra­or­di­naires. J’étais un gamin de Paris avec un rêve beau­coup trop grand pour lui. Un gamin qui courait partout, qui glis­sait, qui sautait, qui voulait juste jouer, prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens. Plus de vingt ans après, je crois que je suis toujours ce gamin. Et vous, vous avez été là à chaque étape. Je n’ai pas gagné de Grand Chelem. J’ai perdu des matchs qui m’ont fait mal, et mon corps m’a souvent demandé d’ar­rêter. Mais ce que vous m’avez donné, aucun trophée n’au­rait pu me le donner. Vous m’avez donné de l’amour. Tellement d’amour. Une bien­veillance que je n’ou­blierai jamais. Dans les victoires, dans les défaites, dans les moments où je n’avais plus rien, vous étiez là. Chaque « Allez Gaël ! », en tribune ou devant la télé, m’a relevé plus de fois que vous ne pouvez l’ima­giner. Hier, c’est moi qui suis venu vous dire merci. Un merci qui vient du plus profond de mon cœur. Merci de m’avoir laissé être moi. Merci d’avoir aimé le joueur, et surtout l’homme. À mes parents, tout a commencé avec vous. À ma famille, à mes amis, à mon équipe, à tous ceux qui ont fait ce chemin avec moi, je vous dois tout. Et à toi, ma Skaï. Quand tu regar­deras ces images, plus tard, j’es­père que tu y verras tout l’amour que ce public a eu pour moi. Cet amour, c’est le plus bel héri­tage que je puisse te laisser. Aujourd’hui, une page se tourne. Mais ce qu’on a vécu ensemble, ça, personne ne pourra jamais nous l’en­lever. Je le garde en moi pour toujours. Je vous aime. Merci. Merci. Merci. »

Un message boule­ver­sant, à l’image de la rela­tion si parti­cu­lière que Gaël Monfils entre­tient depuis toujours avec le public fran­çais. Et une chose est sûre : au‐delà des titres et des trophées, « La Monf » lais­sera une empreinte indé­lé­bile dans l’his­toire du tennis français.