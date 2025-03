Si Federico Gomez n’est clai­re­ment pas le joueur le plus connu du circuit profes­sionnel, son témoi­gnage où il parle de ses pensées suici­daires a ému la planète tennis.

Et après les messages de Paula Badosa et Boris Becker, c’est cette fois au tour de Novak Djokovic de soutenir l’Argentin via son compte Instagram.

« Courage mon ami. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel », a écrit le Serbe dans un message réso­lu­ment positif.

Une atten­tion que Federico appré­ciera à coup sûr.