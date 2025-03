Notre confrère Blick a eu la riche idée de demander à plusieurs person­na­lités d’évo­quer leur amitié avec le cham­pion suisse. Roger Federer en a profité pour lui rendre un bel hommage.

« J’ai partagé tant de moments incroyables avec Stan au fil des ans, mais certains de mes moments préférés reste­ront toujours la médaille d’or olym­pique en double et la victoire en Coupe Davis. Je me souviens parti­cu­liè­re­ment de la finale de la Coupe Davis 2014 à Lille. Après avoir perdu en trois sets le jour de l’ou­ver­ture, Stan s’est approché de moi et m’a demandé : ‘Ton dos va mieux?’ J’ai hésité un moment car, pour être honnête, le bas de mon dos résis­tait à peine, mais je lui ai dit que cela s’était amélioré petit à petit pendant le match. Sans hésiter une seconde, il a pris mon sac et m’a dit : ‘C’est génial, c’est tout ce dont nous avons besoin. Let’s go’.»

« Ce moment signi­fiait tout. C’était Stan à l’état pur. Concentré, déter­miné et toujours prêt à aller de l’avant. Il m’a donné exac­te­ment ce dont j’avais besoin : la foi, la force et le souvenir que nous allions traverser cette épreuve ensemble. Ce fut un privi­lège de voir Stan évoluer au fil de la tournée. Depuis le début de sa carrière, lorsque je l’ai­dais encore, jusqu’au moment où j’ai perdu contre lui. Comme en 2014, lors de cette finale inou­bliable de Monte‐Carlo, après que nous nous sommes échauffés ensemble. C’est incroyable qu’il pour­suive encore sa passion, et je n’ar­rive pas à croire qu’il ait déjà 40 ans ! Mais connais­sant Stan, je pense que c’est la même chose pour lui. Santé à toi, Stan. À de nombreuses autres années magiques sur et en dehors du terrain ! »